الصحة: تقديم الخدمات الإنجابية لـ 6.3 مليون منتفعة خلال يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية، بالمجان لـ 6 ملايين و350 ألفا و330 منتفعة، بـ25 محافظة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك ضمن حملة «حقك تنظمى» وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة ضمن حملة «حقك تنظمى» تضمنت توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 5 ملايين و10 آلاف و752 منتفعة من خلال 331 عيادة متنقلة و4 آلاف و813 عيادة ثابتة بالقرى والمناطق النائية على مستوى محافظات الحملة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تفعيل الحملة فى 25 محافظة، وهى كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادى الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء ، وقنا ، والأقصر ، والجيزة ، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والإسماعيلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنفيذ أنشطة إعلامية فى صورة ندوات تثقيفية، وعروض مسرحية، ومسرح عرائس داخل الوحدات الصحية، وبالأماكن والقرى المستهدفة بالخدمة من خلال العيادات المتنقلة، وبمشاركة مسئولى التثقيف الصحى، والرائدات الريفيات، وذلك لرفع وعى الشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مشيراً إلى إقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة التى قامت المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة وذلك إيماناً من القطاع بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع الدخل الاقتصادى للأسر المصرية.

وأكد «عباس» استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى للمشورة والاستفسار عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 إلى جانب الرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.