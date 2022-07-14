إيقاف بناء مخالف على الأراضى الزراعية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكثفة بالأحياء لوقف وإزالة أعمال البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية، تنفيذا لتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.





ووفقا لبيان حى العامرية أول، أوقفت الإدارات المختصة وبالتنسيق مع قسم حماية الأراضى بإدارة العامرية الزراعية أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية أبو سمبل 1، وإزالة بناء مخالف بمنطقة "الحرابى بحرى وقرية البيضا بنزينة بالنهضة" بدائرة الحى. وتصدى حى ثان العامرية لأعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية مصطفى إسماعيل ببنجر السكر وعزبة الوفاء وبناء مخالف بقرية " رحيم ". وقام حى وسط بإزالة بناء مخالف بقرية ابيس 7 / 1 والتحفظ على أدوات ومواد بناء، وأوقف حى شرق أعمال بناء مخالف بمنطقة خورشيد وب 3 مناطق أخرى بنطاق الحى.

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