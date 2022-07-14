التعليم العالى: 456.3 مليون جنيه تكلفة إنشاء جامعة برج العرب التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، ود.أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى، حول استعداد جامعة برج العرب التكنولوجية لبدء الدراسة بها بداية من العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.





وأفاد التقرير أنه تم الانتهاء من وضع اللوائح الدراسية للجامعة، وكذلك الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلا عن تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، كما تم تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحد الأجهزة، استعدادا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة برج العرب التكنولوجية تقع على مساحة 42000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 456.3 مليون جنيه، موزعة كالأتى: (352.3 مليون جنية للإنشاءات، 25 مليون جنية للأثاث، 35 مليون جنية للمعامل، 44 مليون جنية للبنية المعلوماتية)، وتم الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات وكافة مبانى الجامعة، وكذلك الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية والتشطيبات الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن جامعة برج العرب التكنولوجية ستقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد).

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم توفير جميع متطلبات الجامعة من أثاث وأجهزة وتجهيزات المعامل والورش، وكذلك مقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، والتجهيز بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التى سيتم تقديمها بالجامعة، مشيرا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية فى مصر فى تقديم كوادر فنية مدربة جيدا للالتحاق بسوق العمل، فضلا عن الشراكات الدولية التى تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية فى هذا التعليم، وكذلك التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجى هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليا، وإقليميا، ودوليا.

وأوضح د.عادل عبدالغفار أن الجامعة تأتى ضمن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية التى تقوم وزارة التعليم العالى بإنشائها، والتى تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، هى: (جامعة الغربية التكنولوجية – جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية) بتكلفة إجمالية للجامعات الست بلغت 3,5 مليار جنيه.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، وتقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وكذلك خريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالى عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالى المهنى، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية) فى التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بها.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جاهزية الجامعات التكنولوجية الست الجديدة بالمرحلة الثانية من حيث الإنشاءات والتجهيزات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، هى (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بنى سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى 2019/2020.