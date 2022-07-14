خريطة الفعاليات والأنشطة لطلاب جامعة القاهرة خلال الصيف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تنظمها وتشارك فيها الجامعة، خلال الإجازة الصيفية للعام الجامعى 2022، فى إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.





ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، والزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات متعددة.

وقال الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التى تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل المجالات الاجتماعية والتى يتم من خلالها عقد مجموعة من الورش العملية على يد متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، مضيفا أن أنشطة المجال الثقافى تتضمن عقد ورش تدريبية فى مجال الشعر والقصة القصيرة والمقال ومجلات الحائط بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية لإعداد المراسل التليفزيونى، ودورة تدريبية فى فن التأليف المسرحى ومهارات العمل الإذاعى، وتنظيم ورش عمل مختلفة لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع فى مجالات دورى المعلومات ومجلات الحائط.

وأشار الشاذلى، إلى أن أنشطة المجال الرياضى تشمل تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة فى ألعاب خماسى قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضى، وكاراتيه، وألعاب قوى، إلى جانب فتح مجمع حمامات السباحة للطلاب طوال فترة الإجازة الصيفية، لافتا إلى تنظيم معسكر تدريبى لمنتخب الجامعة، ودورة لجوالى جامعة القاهرة ضمن أنشطة الجوالة والخدمة العامة.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تتضمن أيضا المعسكر التدريبى لإعداد القادة على مدار 6 أفواج يتضمن كل فوج العديد من اللقاءات مع القيادات التنفيذية ورموز العمل لتوعية الطلاب بأهمية الوعى ودوره فى تنمية الإنسان وصقل شخصيته وتجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، إلى جانب تنظيم زيارات للمشروعات القومية لتنمية الوعى لدى الشباب بالإنجازات التى تمت، وتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية حول موضوعات حروب الجيل الرابع، والسوشيال ميديا ودورها فى نشر الشائعات، والتحديات التى تواجه الدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال إن أنشطة المجال الفنى تتضمن عقد ورش تدريبية فى مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقى، والإنشاد الدينى، وورش فنية فى مجالات النحت والخزف، وتصميم الإعلان والخط العربى، والرسم بالرصاص والأحبار، والتصوير الزيتى، ويتضمن المجال العلمى والتكنولوجى ورش عمل فى مجالات الإبداع والابتكار، الالكترونيات، الميكاترونيك، والبرمجيات، إلى جانب تنظيم مسابقة حول قصص الخيال العلمى لتنمية الفكر الإبداعى لدى الطلاب.

وتابع: تتضمن خريطة الأنشطة الطلابية إطلاق العديد من المبادرات من بينها مبادرة "وعيك.. أمنك" والتى تهدف إلى نشر الوعى الصحيح وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، إلى جانب إطلاق مسابقة طلابية عن أفضل مبادرة حول الوعى ودوره فى بناء الشخصية الإيجابية، بالإضافة إلى تنظيم مركز إعداد القادة عدة دورات تدريبية أبرزها: صناعة القائد، والمشروعات الصغيرة، وفن كتابة السيرة الذاتية، والتفكير الإبداعى، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات التفاوض، والإقناع وفن الحوار.