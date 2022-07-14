حملة تحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اليوم الخميس بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.





وأوضح مدير عام الطب البيطرى التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع فرق التحصين المشاركة فى الحملة. وطبقا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة فإنه سيتم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد البيطرى وتوعية المواطنين من مربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظا على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج. وتهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها وتقديم الحيوانات لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية ومنعا لانتشار الأمراض الوبائية.

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