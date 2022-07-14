الصحة تعلن إجراءات وقائية ضد كورونا مع الحجاج العائدين

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إلى استخدام الكاميرات والبوابات الحرارية للكشف عن أى ارتفاع فى درجة الحرارة، بالإضافة إلى المناظرة البصرية لأى أعراض تنفسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها المؤكدة بفيروس كورونا.

ونوه عبدالغفار إلى توفير كواشف الأنتيجن السريع لفيروس كورونا بجميع منافذ وصول الحجاج، ومتابعة جميع الحجاج القادمين لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول.

وتابع: نعمل على توعية الحجاج القادمين إلى أرض الوطن بأهمية العزل الذاتى المنزلى لمدة 5 أيام منذ يوم الوصول والتوجه لطلب الرعاية الطبية عند ظهور أى أعراض مرضية، والتأكيد على أهمية وضرورة ارتداء الكمامات فى جميع الأوقات.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة، خدمتين جديدتين، للحجاج المصريين العائدين إلى الأراضى المصرية، وهما "اطمن على نفسك" و"معك حتى تصل بأمان".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة "اطمن على نفسك" أطلقتها بعثة الحج الطبية، وهى خدمة مجانية تقدمها وزارة الصحة والسكان للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال عمل تحليل سريع للتأكد من عدم إصابة الحاج بأى عدوى فيروسية خلال التزاحم أثناء أداء المناسك، مشيرًا إلى أن الخدمة متوفرة فى جميع عيادات البعثة لمدة ساعتين يوميا.

وأضاف عبدالغفار، أن الخدمة الثانية التى أطلقتها الوزارة للحجاج هى خدمة "معك حتى تصل بأمان" هى خدمة مجانية يتم توفيرها فى المطارات المصرية للعائدين من الحج، من خلال عمل تحليل سريع للكشف عن أى عدوى فيروسية، إلى جانب التوعية بالإجراءات الوقائية، مع التوصية بالعزل الذاتى لمدة خمس أيام، كإجراء احترازى، والمتابعة الدورية للحجاج العائدين من خلال فرق الترصد بمديريات الصحة فى المحافظات التابعين لها.