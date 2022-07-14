الفيزياء والتاريخ.. لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة (العلوم والرياضيات)، اليوم الخميس، الامتحان فى مادة الفيزياء، أما طلاب الشعبة الأدبية فيؤدون الامتحان فى مادة التاريخ.

واستأنف طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021-2022، اليوم، بعد فترة توقف امتدت من يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجارى وحتى الأربعاء 13 من نفس الشهر، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستخدام العصا الإلكترونية، للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها، 4 مرات قبل وأثناء الامتحان.

ويستخدم مسؤولو أمن اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش طلاب الثانوية العامة أكثر من مرة خلال اليوم الامتحانى: الأولى أثناء دخول الطلاب مع فتح أبواب اللجان، وداخل الفصول الامتحانية، وقبل توزيع كراسات الأسئلة ويكون التركيز على الديسكات للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها، أما المرة الرابعة فتكون بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ونفت الوزارة، حدوث أي تسريب لامتحانات اليوم، داعية الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز في الامتحانات، وعدم الالتفات إلى ما تثيره صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبة والنصب على أولياء الأمور بادعاء القدرة على تسريب الامتحانات، مؤكدة أن جميع مراحل طباعة وتوزيع كراسات الأسئلة مؤمنة بشكل كامل، كما أن الوزارة لديها آليات تتمكن من خلالها من ضبط الطلاب الذي يحاولون الغش الإلكترونى وتداول أسئلة الامتحان بعد بدء وقت الإجابة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.