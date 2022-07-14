عاجل- بدء امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أداء امتحانى الفيزياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، والتاريخ للشعبة الأدبية، عند تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، فى سادس أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022.





بدورها تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة إلى جميع لجان سير الامتحان البالغ عددها 2089 لجنة امتحانية، فى المواعيد المحددة.

وتوضع أوراق الامتحانات فى مظاريف مغلقة داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأرقام سرية، وتنقل من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة، ولا تفتح إلا بموجب محضر تحت مسؤولية رئيس لجنة سير الامتحان مباشرة.

ويدخل الطلاب إلى اللجان الامتحانية قبل بدء وقت الإجابة بنحو 5 دقائق، لإجراء عمليات التفتيش بالعصا الإلكترونية للطلاب والمقاعد، بحثا عن أى أدوات تكنولوجية قد يتعمد الطلاب إخفائها لاستخدامها فى الغش الإلكترونى، وكذلك لملء البيانات فى ورقة الإجابة "البابل شيت".

واستأنف طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021-2022، اليوم، بعد فترة توقف امتدت من يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجارى وحتى الأربعاء 13 من نفس الشهر، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.