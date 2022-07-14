مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-7-2022 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 08:22 صباحاً - تقام اليوم الخميس 14 - 7 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها لقاء الإتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا وإيسترن كومباني ومصر المقاصة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري، بالإضافة إلي المباراة الودية التي ستجمع بين طرابزون التركي المحترف ضم صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وام تي كيه بودابست المجري.

محمد يوسف

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