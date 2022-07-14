مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-7-2022 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 08:22 صباحاً - تقام اليوم الخميس 14 - 7 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها لقاء الإتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا وإيسترن كومباني ومصر المقاصة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري، بالإضافة إلي المباراة الودية التي ستجمع بين طرابزون التركي المحترف ضم صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وام تي كيه بودابست المجري.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إيسترن كومباني X مصر المقاصة – 6.30 مساء – ONTime Sports
سيراميكا كيلوباترا X الإتحاد السكندري – 9 مساء – ONTime Sports
مواعيد المباريات الودية للأندية
بريزيان روار (أستراليا) X ليدز يونايتد – 11.45 مساء
فيرل (ألمانيا) X بوروسيا دورتموند – 6 مساء
طرابزون التركي X ام تي كيه بودابست – 7 مساء