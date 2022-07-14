الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس لمدة 6 أيام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع ارتفاع طفيف جدا فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة بمعدل درجة إلى درجتين، إلا أن نسبة الرطوبة ستواصل الارتفاع، ما يعلى من درجات الحرارة المتوقعة بمقدار درجتين إلى 3 درجات وهى ما تسمى بـ درجة الحرارة المحسوسة.

وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لـ درجات الحرارة وخصوصا خلال فترة الذروة وساعات الظهيرة.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الخميس سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى 3 درجات مئوية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط ، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.