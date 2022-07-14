أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 14 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 9 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و4 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب لعودة إجمالى 3033 من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس النواب والقليوبية والدقهلية والغربية وتضامن الجيزة والدقهلية وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.

القاهرة

تستأنف امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية "رياضة وعلوم" الامتحان فى مادة الفيزياء وطلاب الشعبة الأدبية فى مادة التاريخ.

القاهرة

تنطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض فى جميع محافظات الجمهورية.

فيينا

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة إلى النمسا لتدشين كنيسة فى دير الانبا انطونيوس بالقرب من فيينا وكنيسة أخرى فى دير الراهبات.

تونس

يواجه المنتخب التونسى لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب أفريقى، على ملعب مولاى الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، فى إطار الدور ربع النهائى لكأس أمم أفريقيا.

القاهرة

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية بقيادة الفنان زكريا إبراهيم، حفلا خاصا لفرقة "الجركن" البدوية من سيناء، على مسرح الضمة بعابدين، بعد غياب طويل وانقطاع عن جمهور القاهرة.