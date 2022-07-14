طقس اليوم.. الأرصاد تواصل التحذير من الرطوبة وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى 3 درجات مئوية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط ، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 23

السلوم 30 24

سيوة 35 21

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 32 25

نخل 34 20

نويبع 37 26

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

ادفو 41 29

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 38 27

حلايب 33 28

شلاتين 36 27