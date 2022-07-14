عاجل.. شيخ الأزهر ينعى ضحايا حافلة ترعة السلام من حفظة القرآن

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، والتي غرقت مساء أمس الأربعاء، فى ترعة السلام الواقعة بين محافظتى الدقهلية ودمياط.





وتوجه فضيلة الإمام الأكبر بالدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى أن رحم شهداء القرآن، وأن يربط على قلوب أهليهم وأحبائهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث ترعة السلام

ولقى 4 أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرون عقب سقوط "مينى باص" فى ترعة السلام على الطريق الواصل بين محافظتى دمياط والدقهلية، وتحديدا عند قرية الإسكندرية الجديدة بمركز الجمالية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط مينى باص في مياه ترعة السلام المارة بين محافظتى الدقهلية ودمياط.

وانتقل رجال مباحث شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهرى وتم الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتى دمياط والدقهلية.

انقلاب حافلة فى ترعة السلام

وكشفت التحريات أن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة عدد من الأطفال من حفظة القرآن الكريم إلى قرية "ليسا"، التابعة لمركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

ولفتت إلى أنه تم نقل مصابى حافلة ترعة السلام إلى مستشفيات الجمالية والمنزلة ودمياط المركزى لتلقى العلاج، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع أهالى المنطقة برفع السيارة، واستخراجها من المياه.