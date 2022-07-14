كل ما تريد معرفته عن التقديم لمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس (س و ج)

جدة - نرمين السيد - وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم الإلكترونى لمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس، من خلال هذا الرابــط، فى ضوء الشروط المحددة.

وحددت الوزارة تنسيق القبول بالمدرسة بنسبة 90% فأكثر من مجموع الشهادة الإعدادية، بما يعادل 252 درجة فأكثر.

مدرسة المتفوقين الثانوية فى عين شمس

هى المدرسة الأولى والوحيدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، التى ترعى المتفوقين مجاناً، وهى مدرسة ثانوية للبنين فقط، تقع فى منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، والدراسة فيها باللغة العربية.

شروط التقدم لمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس

- أن يكون الطالب حاصلاً على 252 درجة فأكثر.

- الالتزام بالتقديم الإلكترونى خلال الفترة المحددة حتى 22 يوليو الجارى، ولن يتم قبول أى طلبات بعد هذا التاريخ.

- تعقد اختبارات للطلاب المتقدمين خلال الفترة بين 10 و14 أغسطس المقبل.

- يستوفى الطالب استمارة التقدم الإلكترونية خلال فترة التقديم، ويطبعها تمهيداً لتقديمها إلى المدرسة مرفق بها بعض المستندات.

إجابات لأهم أسئلة الطلاب عن التقديم لمدرسة المتفوقين فى عين شمس

س- ماذا نفعل بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية؟

بعد استيفاء كامل البيانات، تطبع الاستمارة ويوضع عليها صورتين للطالب، ويوقع عليها الطالب وولى أمره، ويرفق معها المستندات التالية:

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد مختوم.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة (الرقم القومى للطالب)

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب تلصق على استمارة التقدم.

- إيصال سداد مقابل أداء الخدمة (دفع رسوم مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس) وقيمته 50 جنيهاً، ويتم السداد من خلال منافذ الدفع بالبريد المصرى وفورى وشركات E- finance بجميع أنحاء الجمهورية (رقم الحساب 66619) بموجب الرقم القومى للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم، مع التأكيد على أنه لا يُقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال 0123 ث ع)

س- أين يتم تسيلم الأوراق الخاصة بالتقديم؟

يتم تسليم الأوراق بالكامل وإيصال سداد رسوم الاختبار لقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية، ولا يتم تقديم أى أوراق لمدرسة المتفوقين فى عين شمس.

س- ماذا عن الطلاب العائدين من الخارج أو الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية الراغبين فى التقدم؟

بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج وطلاب الأزهر الشريف الراغبين فى التقديم وينطبق عليهم الشروط، يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للامتحانات مباشرة، وعنوانها: شارع أمين سامى- السيدة زينب- القاهرة.

س- متى تعقد الاختبار الإلكترونى؟

بعد انتهاء فترة التقديم فى 22 يوليو الجارى، سوف يغلق الموقع، والقسم المختص بوزارة التربية والتعليم يتولى مراجعة أوراق الطالب، وإذا كانت كاملة (الاستمارة الدالة على التسجيل+ إيصال دفع الـ50 جنيه + باقى الأوراق المذكورة سابقاً)، يدخل الطالب على الموقع الذى سجل عليه للحصول على رقم الجلوس ومعرفة مكان الاختبار، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة سواء كان الاختبار فى الفترة الصباحية أو المسائية.

س- كيف يستعد الطلاب للاختبار؟

من خلال موقع Google أو youtube، هناك شرح لأسئلة واختبارات القبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس.

س- فى أى منهج يكون الاختبار؟

الاختبار يكون فى منهج الصف الثالث الإعدادى، لكن بتعمق يشمل مرحلة التعليم الأساسى ( اختبار تراكمى يشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية).

س- ما هو نظام المدرسة فى مدرسة المتفوقين فى عين شمس؟

الدراسة بالمدرسة باللغة العربية فقط، أما بالنسبة للطلاب الذين كانوا يدرسون بمدارس اللغات وتم قبولهم بالمدرسة، سيمضون إقراراً بالموافقة على الدراسة باللغة العربية طوال الـ3 سنوات، ولن يتمكنوا من الدراسة باللغة الإنجليزية أو الانتقال لإحدى مدارس اللغات مرة أخرى.

وتطبق المدرسة المنهج المصري الذي يدرسه الطلاب المرحلة الثانوية العامة، وما يميزها عن المدارس الثانوية الأخرى، أن جميع طلابها من المتفوقين.

س- هل المدرسة داخلية؟

المدرسة داخلية بشكل إجبارى خلال الصف الأول الثانوى فقط، أما الصفين الثانى والثالث فالإقامة فيها اختيارية للطلاب.

س- هل يمكن للطلاب زيارة المدرسة لمشاهدتها عن قرب؟

المدرسة حالياً لجنة لامتحانات الثانوية العامة، ولا يجوز الدخول إليها لغير الأعضاء المشاركين فى أعمال الامتحانات، ومن الممكن زيارتها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة فى 21 يوليو المقبل.