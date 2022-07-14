أرقام الإبلاغ عن السائقين المخالفين لـ التعريفة الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية عن أرقام الإبلاغ عن السائقين المخالفين لـ التعريفة الجديدة التى أقرتها الحكومة، بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة اسعار البنزين والسولار بدءا من الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء.





اسعار البنزين اليوم

وقال، فى تصريحات لـ برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إنه فى حال وجود أى مغالاة فى التعريفة الجديدة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، من خلال عدة طرق:

أولا: عبر الواتس 01150606783ز

ثانيا: عبر الخط الساخن 15330 للتدخل السريع.

ثالثا: من خلال إيميل وزارة التنمية المحلية [email protected] .. وكذلك صفحة "صوتك مسموع".

أسعار السولار اليوم

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالى 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالى قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالى 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالى 5.4 مليار جنيه.

وأشار مدبولى فى بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم، من شأنها العمل على تقليل الفجوة، لتصل إلى 3.75 جنيه.

وتابع أن القرار من شأنه تقليل الخسائر اليومية بحوالى 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقى وهو حوالى 157 مليون جنيه يوميا.