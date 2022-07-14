جدة - نرمين السيد - أعلن فرع دمياط الثقافى التابع لوزارة الثقافة، مشاركة 21 فرقة موسيقية وفنون وآلات شعبية فى مهرجان صيف بلدنا والذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 26 أغسطس المقبل فى كل من رأس البر ودمياط الجديدة.





وقال أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن المهرجان يقام للعام الثانى على للتوالى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتشارك فية جميع الفرق الموسيقية والشعبية والتلقائية بمحافظات مصر وقد شهد إقبالا حاشدا من الجماهير خلال العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 21 فرقة موسيقية وفنون وآلات شعبية تشارك فى مهرجان صيف بلدنا برأس البر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.