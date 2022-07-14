جدة - نرمين السيد - ونقلت العظة عبر القنوات المسيحية والموقع الرسمى للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc التابعة للكنيسة على موقع يوتيوب. وقدم البابا مجموعة من النصائح للمتزوجين، وتعاليم الكتاب المقدس التى تقدم إرشادات مهمة من أجل نجاح الأسرة فى كل أمور الحياة. ونوه إلى أهمية النقاش والحوار بين الزوجين وعدم انفراد أى طرف بالقرار، فضلا عن الاهتمام بالجوانب الروحية والصلاة التى تقوى وتنمى العلاقة مع الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى بالعباسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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