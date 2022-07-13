التنمية المحلية: وسائل عدة للإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة

وقال قاسم، فى مداخلة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إن الوزارة حددت إجراءات صارمة تجاه السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة الجديدة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة المواصلات ما بين 5% إلى 7%، وتم وضع لافتات بأسعار تعريفة الركوب فى المواقف الداخلية وكذلك مواقف الأجرة بين المحافظات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه فى حال وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، والخط الساخن 15330 للتدخل السريع، وكذلك ايميل التنمية المحلية وكذلك صفحة صوتك مسموع، مشيرا إلى وجود مدراء للمواقف موجودين على الأرض لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة.
وتابع: تلقينا عدد من الشكاوى اليوم عبر تطبيق وصفحة "صوتك مسموع"، وتم التدخل السريع، ونطالب المواطنين والركاب فى حالة وجود أى تغيير فى التعريفة بإبلاغ المسئولين عن الموقف الذى ركب منه السيارة الأجرة، ورجال التنمية المحلية موجودين على الأرض وسيطبقون القانون بإجراءات صارمة.
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