محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف أعمال النظافة فى مختلف المدن والمراكز ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول فى كافة المناطق والأحياء السكنية، والحدائق والمتنزهات العامة، لاسيما وأن إجازة العيد تعتبر فترة تقييم شامل لأداء جميع المسئولين، مع تنظيم مسابقة بين المراكز والمدن لتطبيق قاعدة الثواب والعقاب.





وأكد عطية، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذه التوجيهات تأتى بالتوازى مع أهمية التواجد الميدانى لمواجهة أى شروع فى التعدى على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو بناء بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بجانب رفع الإشغالات، ومصادرة البضائع والمضبوطات.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمواصلة أعمال النظافة العامة على مدار 3 ورديات لتعمل طوال الـ 24 ساعة بما يساهم بشكل مباشر فى تنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل، حيث تم رفع 450 طنا من التراكمات والمخلفات منها 350 طنا على مدار الـ 3 ورديات، و 100 طن أخرى تم تجميعها فى الوردية الأولى حاليا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى باستكمال سلسلة الجهود اليومية من خلال رفع التراكمات والمخلفات والقمامة على مدار الـ 4 أيام من عيد الأضحى بإجمالى 400 طن، وبواقع 100 طن يوميا تم تجميعها من مختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إستمرار أعمال النظافة العامة على مدار اليوم، وكذا رش الشوارع بالمياه، مع القيام بالمتابعة اليومية لحركة سير الملاحة النهرية، وانتظام سير العبارات واللنشات النيلية فى مجرى نهر النيل والتى يتم التشديد الدورى عليها للإلتزام بالحمولة المقررة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين عليها، وهو الذى تزامن مع استمرار حالة الهدوء داخل مواقف سيارات السيرفيس سواء العاملة على خطوط السير الداخلية أو على خطوط سير المدن والمحافظات المجاورة .