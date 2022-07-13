عاجل- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من الرياح المتقطعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الخميس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية.





وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. كما حذرت الأرصاد من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 34 24 الإسكندرية 30 24 طنطا 33 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 24 مطروح 29 23 السلوم 30 24 بورسعيد 31 24 دمياط 30 24 المنصورة 34 25 الإسماعيلية 35 24 السويس 34 24 العريش 31 24 شرم الشيخ 37 28 المنيا 36 24 أسيوط 36 24 سوهاج 37 26 قنا 39 27 الأقصر 40 28 أسوان 41 29 أبوسمبل 39 28 الوادى الجديد 38 27

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