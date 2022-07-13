سفيرة مصر فى كازاخستان تلتقى وزيرة العمل والحماية المجتمعية الكازاخية

جدة - نرمين السيد - وأعربت سفيرة مصر، عن تقديرها للعلاقات المتميزة والقواسم الثقافية المشتركة بين البلدين، كما تطرقت إلى نطاق عمل وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والهجرة فى مصر.

وتطرقت إلى المبادرات المختلفة التى تم إطلاقها لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ومنها مبادرة تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وهى أكبر مبادرة تنموية تهدف إلى تطوير الريف والقرى المصرية، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع وزارة العمل الكازاخية فى إطار الإعداد للدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين.

وتناولت السفيرة كذلك الاهتمام الذى توليه الدولة لذوى الإعاقة والمبادرات ذات الصلة، مثل مبادرة قادرون باختلاف، التى ترسخ مبدأ احترام الآخر وتنمى مهارات وقدرات ذوى الهمم.

من جانبها، أعربت الوزيرة الكازاخية عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناولت مجالات عمل وزارة العمل والحماية المجتمعية الكازاخية، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات مع وزارة القوى العاملة والتعرف على التجربة المصرية فى مجال تعليم وتدريب الكوادر، وتبادل الخبرات كذلك مع وزارتى التضامن الاجتماعى، والهجرة.