نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياده اسعار البنزين والسولار.. حقيقة ارتفاع اسعار البنزين اليوم في مصر الأربعاء 13/7/2022 في المقال التالي
زيادة أسعار البنزين والسولار، أعلنت صباح اليوم الأربعاء وزارة البترول والثروات المعدنية عن رفع أسعار الوقود المحلي وزيادة أسعار السولار والكيروسين بمعدل خمسين قرش دفعة واحدة وقد جاءت الزيارة بخمسين قرش لأنواع الوقود وهي بنزين ٨٠ و٩٢ بينما ارتفع سعر بنزين ٩٥ جنيه كامل وكذلك ارتفع سعر السولار والكيروسين بمعدل خمسين قرش أيضاً، كما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي لها شأن بمتابعة وتنفيذ جميع آليات التطبيق للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماع المنعقد بعد نهاية شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل كل الأسعار الحالية والتي منتشرة في الأسواق وخلال شهر يوليو إلى شهر سبتمبر المقبل مع تعديل سعر بيع منتجات البنزين شاملة انواعها الثلاثة.
زيادة اسعار البنزين والسولار في مصر
بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية القاهرة 13 يوليه 2022.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه/سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.
ارتفاع أسعار المواصلات العامة في الوقت الحالي
وتحدث وزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي أن الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات داخليا وبين المحافظات سوف تزيد حوالي خمسة وسبعة في المئة على جميع الخطوات الخارجية والداخلية بين المحافظات، على أن يتم العمل بالتعريفة الجديدة اليوم ومع تعليقها في جميع المواقف، كما أوصى بصورة الحزم فيما يخالف تلك الأسعار سواء في النقل الداخلي أو الخارجي، كما يتم وضع رقابة دورية على المواقف المختلفة في الأيام القليلة المقبلة.
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