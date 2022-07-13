نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار فاتورة الأرضي شهر يوليو 2022 billing.te.eg رابط الاستعلام مع طرق سداد قيمة فاتوره الارضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن معرفة فاتورة الأرضي شهر يوليو 2022 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نستعرضها لكم اليوم، وخاصة أنه عند التغافل عن تسديد فاتورة الأرضي سوف يتم انقطاع الإنترنت، لذا يبحث كل مواطن دوما عن طرق سداد فواتير الأرضي نظرا لأهميتها، وقد وفرت وزارة الإتصالات عدة طرق لسداد تلك الفاتورة منها فوري، أو من خلال الموقع، كما تعطي الشركة فترة للسماح لمستخدميها لمدة شهر من صدور الفاتورة، حيث تمتد فاتورة هذا الشهر إلى يوم 15 أغسطس 2022.

فاتورة الأرضي شهر يوليو 2022

تزداد تساؤلات المواطنين في تلك الآونة عن خطوات معرفة فاتورة الأرضي لهذا الشهر، وعلى الرغم من كون التليفون الأرضي لا يستخدم بكثرة، إلا وأن دفع الفاتورة شيء هام بسبب الإنترنت، وعلى كل من يسدد الفاتورة بعد فترة السماح، سوف تتوقف الخدمة ويتحول إلى خدمة الاستقبال فقط، وبعدها يقوم المواطن بدفع غرامة، وإن لم تسدد يتم فصل الخدمة لحين سداد الفاتورة والغرامة معا.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2022

يمكن التعرف على فاتورة الخط الأرضي من خلال رابط الشركة: شركة المصرية للإتصالات.

كل ما على المواطن هو النقر على الرابط المسجل بالأعلى.

ثم تسجيل ” كود المحافظة”.

يليه “رقم الهاتف”.

بعدها ننقر على ” عرض الفاتورة”.

بعد الإنتظار للحظات بسيطة سوف تظهر لك.

تلك الفاتورة بقيمة ثلاثة أشهر أي ربع سنوية.

طرق سداد فاتورة الأرضي يوليو 2022

وفرت شركة الإتصالات عدة طرق لدفع فواتير الأرضي بدلا من الذهاب إلى مكاتب السنترال ودفع الفاتورة وسط التزاحم، وتوفيرا للوقت منها خدمة ضامن، وفوري، وميزة، والكروت الإئتمانية، ومصاري، ويمكن من خلال الهاتف بواسطة خدمة فودافون كاش، وخدماتي، وممكن، و bee.

كما وفرت طريقة أخرى لكي يستعمل منها أي مواطن غير قادر على استخدام الطرق السابقة وهي الإستعلام من خلال الهاتف الأرضي من الرقم التالي: 19777، وبعدها يقوم بتسجيل رقم هاتفه، وسوف تعلن لك قيمة فاتورته على الفور بكافة المبالغ المستحقة وبالتفصيل، وسوف تكون بداية سداد فاتورة الأرضي بداية من منتصف هذا الشهر من يوم 15 يوليو، وعلى كل مواطن اختيار أنسب طريقة للسداد.