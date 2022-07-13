وزارة الصحة تطلق خدمتين جديدتين للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:29 مساءً - أطلقت وزارة الصحة والسكان خدمتين مستحدثتين، للحجاج المصريين المغادرين للمملكة العربية السعودية والعائدين إلى الأراضي المصرية، وهما "اطمن على نفسك" و"معك حتى تصل بأمان".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة «اطمن على نفسك» أطلقتها بعثة الحج الطبية المصرية، وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة الصحة والسكان للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال عمل تحليل سريع للتأكد من عدم إصابة الحاج بأي عدوى فيروسية خلال التزاحم أثناء أداء المناسك، مشيرا إلى أن الخدمة متوفرة في جميع عيادات البعثة لمدة ساعتين يوميا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الخدمة الثانية التي اطلقتها الوزارة للحجاج المصريين هي خدمة «معك حتى تصل بأمان» هي خدمة مجانية يتم توفيرها في المطارات المصرية للعائدين من الحج، من خلال عمل تحليل سريع للكشف عن أي عدوى فيروسية، إلى جانب التوعية بالاجراءات الوقائية، مع التوصية بالعزل الذاتي لمدة خمس أيام، كإجراء احترازى، والمتابعة الدورية للحجاج العائدين من خلال فرق الترصد بمديريات الصحة في المحافظات التابعين لها.

وأعلن عبدالغفار تقديم 19 ألف 553 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 30 حالة، خرج منهم 20 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 10 حالات فقط.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالاجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتاكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالاجراءات الوقائية من خلال ندوات حضرها 31 ألف 760 حاج منهم خمسة آلاف مستفيد حضروا الندوات بمخيمات مشعر منى، و 419 مستفيد بمكة أمس.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي(0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).