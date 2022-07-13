حملات مكبرة بالإسكندرية على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة

جدة - نرمين السيد - كثفت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية اليوم حملاتها على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين.





وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفى الإطار ذاته، تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على مدار اليوم، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.