محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

جدة - نرمين السيد - وجه عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ، بتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى فى حالة وجود أية مخالفات عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء.





ومن جانبه، تفقد عمرو عبد العال نائب المحافظ ، موقف سيارات الأزهر ونزلة عبد اللاه والمعلمين للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات دون أى استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، برفقة محمد بشير رئيس حى غرب ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حى شرق. وكان محافظ أسيوط قد أصدر صباح اليوم قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7% .

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