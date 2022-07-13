الصحة تطلق خدمتين جديدتين للحجاج العائدين إلى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة "اطمن على نفسك" أطلقتها بعثة الحج الطبية المصرية، وهى خدمة مجانية تقدمها وزارة الصحة والسكان للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال عمل تحليل سريع للتأكد من عدم إصابة الحاج بأى عدوى فيروسية خلال التزاحم أثناء أداء المناسك، مشيرا إلى أن الخدمة متوفرة فى جميع عيادات البعثة لمدة ساعتين يوميا.

وأضاف عبدالغفار، أن الخدمة الثانية التى أطلقتها الوزارة للحجاج المصريين هى خدمة "معك حتى تصل بأمان" هى خدمة مجانية يتم توفيرها فى المطارات المصرية للعائدين من الحج، من خلال عمل تحليل سريع للكشف عن أى عدوى فيروسية، إلى جانب التوعية بالإجراءات الوقائية، مع التوصية بالعزل الذاتى لمدة خمس أيام، كإجراء احترازى، والمتابعة الدورية للحجاج العائدين من خلال فرق الترصد بمديريات الصحة فى المحافظات التابعين لها.

وأعلن عبدالغفار تقديم 19 ألف و553 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 30 حالة، خرج منهم 20 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 10 حالات فقط.

وأكد عبدالغفار، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافى، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوى.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف قنديل، أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأوتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى "اطمن على نفسك"، و"معك حتى تصل بأمان"، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتى لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح قنديل، أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال ندوات حضرها 31 ألف 760 حاج منهم خمسة آلاف مستفيد حضروا الندوات بمخيمات مشعر منى، و419 مستفيد بمكة أمس.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).