إنقاذ 80 شخصا من الغرق خلال 48 ساعة بشواطئ مطروح المفتوحة

وقال رئيس المدينة، فى بيان اليوم الأربعاء- أنه استمرارا لعدم استقرار حالة البحر طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، يحذر مجلس المدينة بعدم السباحة فى بعض الشواطئ المفتوحة التى بها ارتفاع للأمواج وزيادة سرعات تيارات الرياح ووجود سحب.
ووجه رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح رواد الشواطئ الاستجابة الفورية للمناشدات، حفاظا على ارواح الجميع من الغرق، واستجابة شباب مطروح بالمشاركة فى التوعية، نظرا لحالة البحر الغير مستقرة، للحفاظ على أرواح ضيوف وأهالى المحافظة من الغرق، وكلف مسئولى مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومستأجرى الشماسى؛ بمنع نزول بعض الشواطئ التى يوجد بها تيارات وارتفاع للأمواج بالبحر المفتوح، تفاديا لوقوع حالات غرق، والسماح بنزول مياه البحر بالشواطئ الآمنة المنتشرة بنطاق المدينة.
وأشار إلى أن محافظ مطروح خالد شعيب، يتابع الحالة العامة للشواطئ أول بأول، ووجه برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالشواطئ التى تشهد حالة من عدم استقرار البحر لمنع ممارسة السباحة فى بعض الشواطئ المفتوحة.
يذكر أن لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، تنشر التوعية بحالة البحر من خلال تقارير المرور الميدانى للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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