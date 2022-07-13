محافظ مطروح: فتح عيادات المستشفى العام لاستقبال المرضى فى الفترة المسائية

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطروح العام، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع وصول عدد من الأجهزة الطبية وغير الطبية التى تم الدفع بها من وزارة الصحة والسكان، لدعم مستشفى مطروح العام ضمن عدد من المستشفيات بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح، لتقديم مزيد من الخدمات الطبية وتحسين الخدمة الصحية لأهالى مطروح وزائريها.
تفقد المحافظ قسم الاستقبال، واطمأن من المرضى وذويهم على مستوى الخدمة وحسن التعامل مع المرضى، وقام بمراجعة دفاتر استقبال الحالات وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجاتهم والخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها، كما تفقد قسم الأشعة واستمع لشرح حول ربطها بالأقسام الطبية كالعظام لتيسير تسجيل البيانات والحالات المرضية.
يذكر أنه رافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح، وعدد من الأطباء والعاملين بمنظومة الصحة.
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