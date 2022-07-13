تشكيل لجنة مركزية بسوهاج لمتابعة انتظام العمل بمواقف سيارات نقل الركاب

جدة - نرمين السيد - قرر طارق الفقى محافظ سوهاج، تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، ولجان فرعية بكل مركز لمتابعة انتظام سير العمل بمواقف سيارات نقل الركاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى موقف طارئ، والتأكد من إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.





وقال المحافظ، فى بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن القرار تضمن تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، تضم رئيس اللجنة الإشرافية لإدارة المواقف رئيساً، ومدير إدارة المواقف بالديوان العام مقرراً، وعضوية كلا من مدير إدارة النقل البرى، ورئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج، ومديرى إدارات التفتيش المالى والإدارى، والمتابعة، بالديوان العام، وعضو إدارة مرور سوهاج، وكذلك تشكيل لجان فرعية بجميع مراكز المحافظة، تضم "نائب رئيس الوحدة المحلية رئيساً، ومدير إدارة المواقف بالمركز مقرراً، وعضوية كلا من "مديرى إدارات التفتيش المالى والإدراى، والمتابعة، والشئون القانونية بالوحدة".

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