الأعلى للآثار: بدء ترميم وتطوير عدد من مقابر النبلاء وقبة الهواء بأسوان

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، إن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد، الأمر الذى يعمل على إتاحة المزيد من المواقع الأثرية للزائرين.

وأشار إلى أنه تم اختيار منطقتى مقابر النبلاء وقبة الهواء لما لهما من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة وما تتمتع به هذه المقابر من نقوش غاية فى الدقة والجمال.

بدوره، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم والتطوير بمقابر النبلاء شملت تمهيد الطرق المؤدية لها وتطوير منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عمل بانوراما خارجية للموقع العام وإضافة بعض اللوحات الإرشادية والتعريفية بالمنطقة.

وأضاف أنه سيتم ترميم 3 مقابر لكل من "سبك حتب"، حامل ختم ملك مصر السفلى وختم الإله والمبجل من عصر الأسرة الخامسة، "ست كا"، الكاهن المرتل من عصر الانتقال الأول، و"كاكم"، كبير كهنة ثالوث ألفنتين من عصر الدولة الحديثة.

وأوضح أنه بالنسبة لأعمال الترميم والتطوير التى تتم بمنطقة قبة الهواء فأنها تتضمن ترميم مقبرتين من عصر الدولة الحديثة من المقابر الشمالية بالمنطقة وهما مقبرتى "وسر" حاكم الفنتين والمشرف على أراضى بلاد الدهب و"أمنحتب" الحاكم والمشرف على كهنة ثالوث ألفنتين وحامل أختام مصر العليا.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الترميم التى تتم بمنطقة قبة الهواء تأتى بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة برئاسة كلا من د. فردريكا سايفيرد من الجانب الألمانى والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان من الجانب المصرى.