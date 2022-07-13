شعراوى: إعلان تعريفة الأجرة رسميا.. وجولات للمحافظين لمتابعة الوضع

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء جميع المحافظات عن تحديد وإعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات سواء على مستوى كل محافظة أو بين المحافظة والأخرى وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائى بوزارة البترول اعتبارا من اليوم الأربعاء.





وقال وزير التنمية المحلية، إن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه قام بإجراء مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وسير العمل على أرض المحافظات سواء فى محطات البنزين أو مواقف السيارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لتفقد سير العمل فى مواقف الأجرة والسرفيس للتأكد من عدم وجود أى مخالفات وتطبيق الأجرة الجديدة بحيث لا تزيد عن النسب المقررة فى جميع المواصلات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والأسعار التى حددتها المحافظات وعدم دفع أى مبالغ مالية سوى المحددة.

ووجه شعراوى، باستمرار الحملات المشتركة من إدارات المرور ومباحث المرور ومدير المواقف والسرفيس بالمحافظات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير ومواجهة أى محاولة لاستغلال المواطنين بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما طالب وزير التنمية المحلية بالتأكد من وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى.

كما وجه بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإشتراك مع إدارات التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأشار إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى الوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات، بشكل مستمر على مدار اليوم.

وطالب شعراوى، المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".

وأشار إلى تلقى مبادرة "صوتك مسموع" على مدار اليوم عدد من الشكاوى من المواطنين فى بعض المحافظات وتم التواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.