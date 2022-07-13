دراسة دولية: البريد المصرى الأفضل إفريقيا فى التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - كشفت نتائج الدراسة التى قام بها المكتب الدولى لاتحاد البريد العالمى تميز البريد المصرى فى تطبيق التحول الرقمى فى 5 خدمات وهى “تطبيق يلا سوبر آب، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، ميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل.





وذكر بيان للبريد المصرى أن الدراسة تم عرضها خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى الشامل بدورته الـ 40 المنعقدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 12 الى 14 يوليو، وتضمنت توصيات الدراسة عدد 11 ممارسة فضلى للخدمات الرقمية المالية والبريدية وخدمات التجارة الالكترونية منها خمس خدمات يقدمها البريد المصرى ليصبح الافضل فى تطبيق التحول الرقمى فى هذه الخدمات.

وتهدف الدراسة إلى وضع خارطة طريق للتكامل الرقمى لقارة إفريقيا من خلال توصيات محددة وذلك لأهمية دور الخدمات الرقمية كأحد الأدوات المحفزة للتجارة الإلكترونية والشمول المالى والتجارة البينية الأفريقية.

وتمت الدراسة على 10 مؤسسات بريدية إفريقية وهم (مصر، كينيا، زيمبابوى، جنوب أفريقيا، مدغشقر، بنين، جمهورية الكونغو، الكاميرون، موريتانيا وغانا) بهدف قياس آداء تطبيق التحول الرقمى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المؤسسات البريدية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى إن البريد المصرى يشهد طفرة حقيقية على المستوى المحلى والاقليمى والدولى بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى على كافة الاجراءات والخدمات مشيرا الى ان نتيجة الدراسة التى قام بها المكتب الدولى لاتحاد البريد العالمى خلال اجتماعات مجلس اداره الاتحاد الإفريقى الشامل تعكس نجاح البريد المصرى فى تطبيق التحول الرقمى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف دكتور شريف فاروق ان هذا يمثل تجسيدا واضحا لما تم تحقيقه من تطوير سواء فى الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.