محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات لمتابعة التعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد كبير من محطات الوقود ومواقف الأجرة والسرفيس من بينها موقف سيارات بنها العمومى، ومحطات الوقود الموجودة على الرياح التوفيقى بمدينة بنها وجميع محطات الوقود على الطريق، الزراعى ومواقف السيارات بميدان المؤسسة وكلية الزراعة وبهتيم ومسطرد للتأكيد على أسعار الأجرة الجديدة بحيث لا تزيد عن النسب المقررة فى جميع المواصلات المختلفة.





وبحسب بيان صحفى صدر عن محافظة القليوبية، فقد شدد الهجان، خلال جولته، على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين. وأكد ضرورة وضع "ستيكر" بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، بالإضافة إلى تصميم (بانرات) ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب، على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة (01119992624).

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