مدبولى: زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% خلال العام المالى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022.





وتابع مدبولى فى بيان للحكومة مساء اليوم، أن جهود الدولة تضمنت تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويا، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية. وأشار مدبولى إلى نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تبلغ 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وذلك بعد زيادتها من 13%. وواصل رئيس الوزراء قائلا: "فيما تم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءا من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل 2022".

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