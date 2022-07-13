عاجل.. مدبولى: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 4.1 مليون أسرة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان مساء اليوم، أوضح مدبولى أن عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، وصل إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالى 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث ارتفعت موازنة الدعم النقدى للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويا هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.