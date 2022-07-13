حملة مكبرة على محطات الوقود بالإسكندرية لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة

جدة - نرمين السيد - قادت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحضور محمد سعدالله مدير مديرية التموين، حملة مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة.





وتم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى محاولات من شأنها استغلال المواطنين. فى إطار تكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول. وفى الإطار ذاته؛ تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على مدار اليوم، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.

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