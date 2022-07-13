عاجل.. مدبولى: إرجاء أى زيادات فى الكهرباء حتى نهاية العام الحالى

جدة - نرمين السيد - وأشار مدبولى فى بيان للحكومة مساء اليوم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصرى فى هذه المرحلة، موضحا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه فى بند الكهرباء فقط.

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