وزيرة الهجرة: متابعة الإجراءات القانونية لقضية الصيدلى المتوفى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعة كافة الإجراءات القانونية لقضية الصيدلى المصرى د. أحمد حاتم ماضى، الذى توفى فى حادث إطلاق نار بالصيدلية التى يعمل بها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك إجراءات شحن الجثمان.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، تواصلت مع أسرة الصيدلى المصرى وقدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشددة على ثقتها فى الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية.

وطمأنت الوزيرة أسرة الصيدلى القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن، فى إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث سيتم التكفل بتجهيز وشحن الجثمان بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية.

كما أكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفى بالأسرة، أن الشاب المصرى قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجانى.

يذكر أن د. أحمد حاتم ماضى من قرية كفر دنشواى مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكان يعمل فى صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفى عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التى يعمل بها.