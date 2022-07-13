عاجل.. رئيس الوزراء: الدولة أتاحت للصحة 124 مليار جنيه لتوفير احتياجاته

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادى، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة.





وأوضح مدبولى فى بيان اليوم، أنه من بين هذه القطاعات قطاع الصحة، الذى أتاحت له الدولة خلال العام المالى 2021/2022، 124 مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثانى بنسبة نمو سنوى قدرها 38 %، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوى قدرها 131%. ولفت إلى أنه زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/2022، شملت أيضا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

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