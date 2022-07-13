عاجل.. السيسى: كلمة بن زايد وضعت خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.





وقال الرئيس فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تابعت باهتمام بالغ كلمة أخى الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتى الشقيق التى وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية". وتابع السيسى: "إننى أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التى تجلت فى مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتى أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة". واختتم الرئيس السيسى تدوينته بالقول: "وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد".

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