حماية المستهلك: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تطبيق تعريفة النقل الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعد جهاز حماية المستهلك على الفور غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة، فى إطار متابعة وضبط الأسواق، وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات.





وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركه مع كافة الأجهزة الرقابية اعتبارا من اليوم على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات، وخاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وأهاب الجهاز بجميع سائقى سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

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