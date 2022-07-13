جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالى 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالى قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالى 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالى 5.4 مليار جنيه.





وأشار مدبولى فى بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم، من شأنها العمل على تقليل الفجوة، لتصل إلى 3.75 جنيه. وتابع أن القرار من شأنه تقليل الخسائر اليومية بحوالى 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقى وهو حوالى 157 مليون جنيه يوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: خسائر تكلفة السولار شهريا حوالى 5.4 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.