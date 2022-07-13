السبت.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، عن تنفيذ الحملة الثانية لتحصين الماشية والأغنام ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتبارا من 16 يوليو الجارى وحتى 10 أغسطس.





وأشارت المديرية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى توافر التحصين فى كافة الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، إلى جانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق تواجد الثروة الحيوانية. وذكر البيان أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن، ومطالبة أصحاب المزارع والمربين بمزيد من التعاون مع لجان التحصين فى مختلف قرى ومناطق المحافظة، مضيفا أنه من المستهدف تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية بها، كما توجد غرفة عمليات للطوارئ لتلقى أى بلاغات أو استفسارات من المزارعين والمربين حول الحملة، ويتم توزيع النشرات الإرشادية لتوعية المربين والمزارعين عن المرض وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه.

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