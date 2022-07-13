سفير مصر فى رام الله: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان أهمية أطر التعاون القائمة بين المؤسسات المصرية والفلسطينية، بما فيها بين وزارتى الداخلية، كما ناقشا سبل تعزيزها وتطويرها فى سياق العلاقات ذات الخصوصية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار طايل، إلى أن مصر ستستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التأهيل ونقل الخبرات، باعتبار ذلك أحد أهم مرتكزات التعاون الذى يستهدف ترسيخ أركان المؤسسات الفلسطينية وصولا لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتسق مع محددات الشرعية والقرارات الدولية ذات الصلة.