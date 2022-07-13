الزراعة: تكثيف المرور على الأراضى المتاخمة للطرق لوقف التعديات

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، قيادات الوزارة ومديرى المديريات ومسئولى حماية الأراضى بالمرور الدائم والتواجد الميدانى كل فى نطاق محافظته لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف المرور على الأراضى المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات فى مهدها.





ووجه الوزير بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لفحص شكوى أهالى قرية الحلبى التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، التى يتضررون فيها من إحدى المستشفيات الخاصة المتاخمة للأرض الزراعية، فى استجابة عاجلة لشكوى أهالى القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وتوجهت اللجنة إلى محل الشكوى صباح اليوم الأربعاء، وتمت معاينة الموقع، ويجرى اتخاذ اللازم بعد رفع تقرير موسع للوزير. وفى سياق متصل، تواصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضى مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الازالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد بناء وفى المهد. كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 على مدار الساعة.

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