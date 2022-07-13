توزيع 500 كجم لحوم أضاحى و350 كرتونة أغذية على الأسر الأولى بالرعاية بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، توزيع 500 كجم من اللحوم الطازجة والمبردة، من لحوم الأضاحى؛ بالإضافة إلى 350 كرتونة تضم كميات من السلع الغذائية والأساسية على الأسر الأولى بالرعاية من أهالى قرى السماحة والأشراف والشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبنك الطعام المصرى.





وقال المحافظ -فى بيان عن المحافظة اليوم الأربعاء- إننا نسعى إلى تعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمرأة الأسوانية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، من خلال إعطاء الأولوية لسكان قرية السماحة والتى تضم 313 أسرة تعتمد جميعها على إعالة السيدات المطلقات والأرامل. وتفردت أسوان على المستوى المحلى والإقليمى بإقامة أول قرية كاملة للمرأة المعيلة، وهو الذى يتوازى مع دعمهن بإطلاق برامج تنموية متنوعة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 بالعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

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