محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات العامة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار تحرير أسعار المواد البترولية، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية، بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والسيد دايره، وكيل وزارة التموين، والمهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان، والعميد هشام دياب، مدير الإدارة العامة للمرور، والرائد محمود اللوزى، رئيس مباحث المرور، والعقيد هانى ابوليلة، رئيس مباحث التموين، وأحمد البندارى، مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والمحاسب محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب المتولى عبدالعال، رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس حى شرق المنصورة، ورحاب المزين، رئيس مركز المنصورة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف، والوحدات المحلية، والإدارة العامة للمرور، والتصدى لأى محاولات استغلال المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

وكلف مختار، مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على السيارات والسرفيس والتاكسى، بقيمة التعريفة الجديدة للإجرة، لإعلام المواطنين ووضع ملصقات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

وأشار مختار إلى أن أسعار اسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ثابتة ولا يوجد أى تغير فيها، موجها وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز والمخابز، والغلق الفورى لأى مستودعات أو مخابز مخالفة، والإبلاغ الفورى عن أى أزمات أو طوارئ لسرعة التعامل معها.