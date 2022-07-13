محافظ المنوفية يتفقد مواقف الأجرة لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة عقب تحريك أسعار المواد البترولية التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء.





وذكرت بيان أصدرته المحافظة اليوم الأربعاء، أن الجولة شملت تفقد المحافظ لموقف "شبين الكوم/الباجور" ومجمع مواقف مدينة شبين الكوم ومرفق النقل الداخلى لمتابعة الموقف والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وشدد المحافظ على مدير مشروع المواقف بوضع بانرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون استيكر يوضح التسعيرة منعا لاستغلال المواطنين، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأجرى المحافظ حوارا مع عدد من سائقى المركبات،موجها بالالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة فى التسعيرة المقررة، كما شدد على الاستعداد التام والجاهزية الكاملة للدفع بسيارات المرفق فى أية وقت وخاصة ساعات الذروة تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 49 أتوبيس نقل داخلى تابع للمحافظة للدفع الفورى بكافة خطوط السير منعا لأية حدوث تكدس أو طوارئ.