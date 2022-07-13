جدة - نرمين السيد - وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة.
وطالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.
ووجه شعراوى، بسرعة بالتنسيق بين كافة المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.
كما وجه المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وطالب الوزير بالتأكيد على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود، لافتا الى أن الزيادة فى سعر التذكرة لن تتخطى 50 قرشا عن الأسعار القديمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنوب سيناء تعلن تعريفة المواصلات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.